Bohinj uvrščen med najboljše podeželske destinacije na svetu

Ljubljana, 20. decembra - Svetovna turistična organizacija (UNWTO) je Bohinj uvrstila na seznam najboljših podeželskih destinacij. Kot so danes sporočili z ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, je bil izbran med več kot 130 prijavami iz 57 držav, kar potrjuje izjemne vrednote in delovanje tega kraja na področju podeželskega turizma.