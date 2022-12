V Sloveniji vedno več edinstvenih turističnih doživetij

Mozirje, 17. decembra - Na seznamu edinstvenih petzvezdičnih doživetij, ki jih Slovenska turistična organizacija (STO) vodi pod oznako Slovenia Unique Experiences, je že 23 turističnih produktov, še trije so tik pred uvrstitvijo nanj. Zajemajo od adrenalinskih izkušenj in svojevrstnih zgodovinskih potovanj do nenavadnih kulinaričnih razvajanj in umikov v naravo in vase.