Lokalni podpora in organizacija pomembni za uspešnost projekta Donirana hrana

Radlje ob Dravi, 20. decembra - Podpora na lokalni ravni in dobra organizacija sta poleg donatorjev ključni za uspešno izvajanje projekta Donirana hrana, so danes poudarili v Radljah ob Dravi, kjer projekt Donirana hrana poteka pod okriljem zavoda ŠKTM. Zavodu bo odslej v pomoč tudi novo vozilo, za nakup katerega so sredstva donirala tri podjetja, od tega dve lokalni.