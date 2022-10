Weinsteinu zaradi spolnih napadov začeli soditi tudi v Los Angelesu

Los Angeles, 10. oktobra - Z izbiro porote se je danes v Los Angelesu začel sodni proces proti nekdanjemu filmskemu producentu Harveyju Weinsteinu zaradi spolnih napadov na pet žensk od leta 2004 do leta 2013. Weinstein je bil za podobne zločine na 23 let zapora že obsojen marca 2020 v New Yorku.