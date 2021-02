Pri Piranu opazili večjo skupino delfinov

Piran, 2. februarja - V morju v okolici Pirana se je danes zadrževala skupina od 35 do 40 delfinov, v kateri so bili tako samci kot tudi samice z mladiči. Raziskovalci društva Morigenos so s podvodnim mikrofonom tudi posneli oglašanje delfinov. Na območju Tržaškega zaliva sicer živi stalna populacija delfinov vrste velika pliskavka, ki šteje okoli 150 živali.