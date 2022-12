Rast stroškov dela v EU v tretjem četrtletju počasnejša

Luxembourg, 19. decembra - Stroški dela na uro so se v območju z evrom v tretjem četrtletju na letni ravni zvišali za 2,9 odstotka, v EU pa za 3,4 odstotka, je danes objavil evropski statistični urad Eurostat. To je manj kot v drugem četrtletju, ko so ti stroški medletno porasli za 4,0 in 4,4 odstotka.