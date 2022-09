Stroški dela v EU v drugem četrtletju zrasli za več kot štiri odstotke

Luxembourg, 15. septembra - Stroški dela na uro so se v območju z evrom v drugem četrtletju na letni ravni zvišali za štiri odstotke, v celotni EU pa za 4,4 odstotka. Najbolj so se zvišali na Madžarskem in v Bolgariji. V Sloveniji je bila rast 3,5-odstotna, je danes objavil evropski statistični urad Eurostat.