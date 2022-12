Rusija: EU s sankcijami škoduje sama sebi

Moskva, 17. decembra - Ruske oblasti so danes kritizirale deveti sveženj sankcij EU proti Rusiji in ga označile za nadaljevanje agresije Zahoda. Moskva je ob tem opozorila, da EU s sankcijami škoduje sama sebi, saj bodo sankcije povečale gospodarske in socialne težave unije, poroča nemška tiskovna agencija dpa.