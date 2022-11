Zagovorniki pravice do splava v ZDA dosegli pomembne zmage

Washington, 9. novembra - Zagovorniki pravice do splava v ZDA so se danes veselili, ker so v torek ob robu vmesnih volitev na referendumih v več zveznih državah zabeležili zgodovinske zmage. Ob podpori pravici do splava v več državah z demokratsko večino so pomembno zmago zabeležili v konservativnem Kentuckyju, kjer so volivci zavrnili ustavno dopolnilo o prepovedi splava.