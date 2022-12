BiH na vrhu dobila status kandidatke za članstvo v EU

pišeta Blaž Mohorčič in Maja Cerkovnik

Bruselj, 16. decembra - Voditelji EU so na vrhu v Bruslju Bosni in Hercegovini pričakovano podelili status kandidatke za članstvo v povezavi. Po večmesečnih pogajanjih se zdi blizu tudi dogovor o mehanizmu za omejevanje cen plina - voditelji članic so pristojne ministre pozvali, naj dogovor dosežejo v ponedeljek.