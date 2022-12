ZDA z novimi sankcijami proti Rusiji

Washington, 15. decembra - ZDA so v četrtek uvedle nove sankcije proti Rusiji zaradi napada na Ukrajino, med kaznovanimi je tudi eden najbogatejših Rusov Vladimir Potanin. Sankcije sta naznanili ministrstvi za zunanje zadeve in za finance. Nekdanjega namestnika ruskega premierja Potanina sta sicer že prej sankcionirali Kanada in Velika Britanija.