V ZDA obtožnice proti mreži, ki naj bi oskrbovala ruske proizvajalce orožja

Washington, 20. oktobra - Ameriške oblasti so v sredo izdale obtožnice proti petim ruskim državljanom zaradi suma, da so ruskim proizvajalcem orožja dobavljali elektronske komponente iz ZDA. V ločenem primeru pa so vložili obtožnice proti trem Latvijcem in Ukrajincu, ker naj bi skušali v Rusijo spraviti orodje ameriške izdelave, ki bi ga lahko uporabili za izdelavo orožja.