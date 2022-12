Raziskava: V Sloveniji rast spletnega nakupovanja, največ kupcev starih nad 45 let

Ljubljana, 15. decembra - V Sloveniji je trend spletnega nakupovanja ponovno v porastu, to pa izvira predvsem iz povečanja pogostosti tovrstnih nakupov in vedno večje ponudbe, ugotavlja raziskava o spletni trgovini za leto 2022 (E-commerce Report 2022). Med spletnimi kupci je največ starejših od 45 let, najpogosteje pa kupujejo oblačila, obutev in modne dodatke.