Pošta Slovenije pred prazniki poziva k pravočasni oddaji pisem in paketov

Maribor, 17. novembra - Pošta Slovenije ob povečanem obsegu prometa ob zaključku leta priporoča pravočasno oddajo paketov in pisemskih pošiljk. Da bi paketi prispeli pravočasno, Pošta svetuje, da jih uporabniki storitev oddajo do 1. oz. 9. decembra, pisma in razglednice pa do 7. oz. 16. decembra. Zagotavljajo sicer, da so na povečano število pošiljk pripravljeni.