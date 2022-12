DVK sprejela poročila o referendumskih izidih, uveljavitev zakonov bi se lahko zavlekla

Ljubljana, 15. decembra - Državna volilna komisija (DVK) je sprejela poročila o izidih referendumskega glasovanja, na katerem so zakoni o RTVS, o vladi in o dolgotrajni oskrbi dobili večinsko podporo volivcev. Ker so na poročilo še možne pritožbe, bi se uveljavitev zakonov kljub skrajšanju roka za sprejem poročil vendarle lahko zavlekla v prihodnje leto.