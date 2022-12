DUTB glede Placa ministrstvu za kulturo predlagalo štiri možne rešitve

Ljubljana, 14. decembra - Vodstvo Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) se je, kot so napovedali že minuli teden, sestalo z vodstvom ministrstva za kulturo na temo iskanja skupnih rešitev za Participativno ljubljansko avtonomno cono (Plac). Kot so sporočili iz DUTB, so ministrstvu "predlagali štiri možne rešitve nastale situacije v dobro vseh strani".