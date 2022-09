V Ljubljani je zrasel PLAC za vse

piše Alenka Vesenjak

Ljubljana, 12. septembra - Ko je v začetku meseca završalo, da je v Ljubljani na Linhartovi cesti začela delovati nova avtonomna cona, so se prebudili tako tisti na oblasti, ki so hiteli zatrjevati, da bodo prav tu rasla nova stanovanja, kot tisti, ki verjamejo v alternativo in v katerih se je po zaprtju Roga prebudilo novo upanje.