EU na mejo med Armenijo in Azerbajdžanom pošilja svoje opazovalce

Luxembourg, 17. oktobra - Evropska unija bo vzdolž armenske strani meje med Armenijo in Azerbajdžanom napotila do 40 opazovalcev, ki naj bi opazovali, analizirali in poročali o razmerah v regiji, so danes v Luksemburgu odločili zunanji ministri članic unije. Opazovalna misija EU na območju bo začasna, trajala naj bi največ dva meseca.