V nesreči čolna v Rokavskem prelivu trije mrtvi

Dover/Calais, 14. decembra - V nesreči majhnega čolna v Rokavskem prelivu so umrli trije ljudje, 43 pa so jih rešili, so sporočile britanske oblasti. Na čolnu so bili najverjetneje migranti, ki so želeli iz Francije priti na Otok. V reševalni operaciji sicer sodelujejo obalna straža, organizacija za reševanje na morju RNLI ter kraljeva in francoska mornarica.