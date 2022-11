Domnevno oboroženi migranti zanetili izgrede v londonskem azilnem centru

London, 5. novembra - V londonskem azilnem centru blizu letališča Heathrow so davi izbruhnili neredi, pri čemer so bili po poročanju britanskih medijev migranti oboroženi z različnim orožjem. Britansko notranje ministrstvo je sporočilo, da v nemirih in v električnem mrku v centru ni bil poškodovan nihče.