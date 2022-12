Na Kosovu podpisali prošnjo za vstop v EU

Priština, 14. decembra - Kosovska predsednica Vjosa Osmani, premier Albin Kurti in predsednik skupščine Glauk Konjufca so danes podpisali prošnjo za vstop Kosova v EU. Kurti je napovedal, da bodo prošnjo, ki je prvi korak na poti do članstva v uniji, predali češkemu predsedstvu Sveta EU. Gre za simboličen korak, saj pet članic EU Kosova sploh ne priznava kot države.