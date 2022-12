V EU dogovor o načrtu za zmanjšanje odvisnosti od fosilnih goriv

Bruselj, 14. decembra - Svet EU in Evropski parlament sta dosegla politični dogovor o načrtu za zmanjšanje odvisnosti od fosilnih goriv RePowerEU. Po sprejetju bodo lahko članice EU v svoje načrte za okrevanje in odpornost dodale investicije med drugim za povečanje uporabe obnovljivih virov energije, energetske učinkovitosti in zmogljivosti za shranjevanje energije.