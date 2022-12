Na Bahamih aretiran ustanovitelj bankrotirane kriptoborze Sam Bankman-Fried

Nassau, 13. decembra - Organi pregona so v ponedeljek na Bahamih aretirali glavnega izvršnega direktorja in ustanovitelja bankrotirane platforme za trgovanje s kriptovalutami FTX Sama Bankman-Frieda. Prijeli so ga na večer pred predvidenim zaslišanjem v ameriškem kongresu, kjer naj bi pričal o tem, kako je čez noč prišlo do propada ene največjih kriptoborz na svetu.