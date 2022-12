Osrednji del ZDA v primežu hudih neviht

Dallas, 14. decembra - Nacionalna vremenska služba ZDA izdaja opozorila pred snežnimi in drugimi nevihtami za območje od Skalnega gorovja na zahodu do Srednjega zahoda ZDA, ta vremenska fronta pa bo predvidoma do konca tedna dosegla severovzhod celine. Nevarno bo tudi na jugu v Louisiani, Mississippiju, Alabami in na severu Floride.