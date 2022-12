Neapelj, 4. decembra - Dober teden po obilnem deževju in zemeljskih plazovih na italijanskem otoku Ischia blizu Neaplja, v katerih je umrlo najmanj enajst ljudi, so ta konec tedna jug Italije znova prizadela neurja in poplave. Povzročila so veliko gmotno škodo, za zdaj pa ni poročil o morebitnih žrtvah, poroča nemška tiskovna agencija dpa.