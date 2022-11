Binanceova odpoved prevzema FTX pretresla trg

New York, 10. novembra - Največja platforma za trgovanje s kriptovalutami na svetu Binance ne bo prevzela konkurenta FTX.com, so sporočili v sredo, dan zatem, ko so razkrili, da so oddali nezavezujočo ponudbo. Po objavi odstopa od prevzema so bitcoin in druge kriptovalute zgrmele navzdol. FTX je vlagatelje pozval k štirimilijardni injekciji, saj mu grozi bankrot.