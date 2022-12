V EU dogovor o vzpostavitvi mejne dajatve na ogljik

Bruselj, 13. decembra - Pogajalci Evropskega parlamenta in Sveta EU so dosegli politični dogovor o vzpostavitvi mehanizma za dodatno uvozno dajatev na izdelke z visokim ogljičnim odtisom (Carbon Border Adjustment Mechanism - CBAM). S tem želi EU preprečiti selitev industrijske proizvodnje v države z nižjimi okoljskimi standardi in okrepiti globalna podnebna prizadevanja.