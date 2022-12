Ob poškodbi mlajše osebe s pirotehničnim sredstvom policisti z opozorili na nevarnosti uporabe pirotehnike

Ljubljana, 13. decembra - Na območju Logatca je v ponedeljek mlajši osebi v roki eksplodiral pirotehnični izdelek in jo huje poškodoval, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Življenje osebe ni ogroženo, policisti pa opozarjajo na nevarnosti uporabe pirotehnike. Uporaba pirotehnike, katere glavni učinek je pok, je sicer dovoljena le od 26. decembra do prvega januarja.