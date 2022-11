Policisti v soboto posredovali zaradi kršitev javnega reda v središču Ljubljane

Ljubljana, 21. novembra - Policisti so v soboto zvečer na prošnjo zaposlenih v enem izmed gostinskih lokalov posredovali na območju centra Ljubljane. Po do sedaj znanih podatkih je večja skupina mlajših oseb v lokalu in pred njim kršila javni red in mir ter se nasilno vedla do zaposlenih, so danes sporočili s policije in zanikali domnevno neprimerno ravnanje policistov.