Iran s sankcijami odgovarja na sankcije EU

Teheran, 12. decembra - Iranske oblasti so danes proti skupno 32 posameznikom in subjektom iz Velike Britanije in Nemčije uvedle sankcije. S tem se je Teheran odzval na nov sveženj sankcij proti Iranu, ki jih bodo na današnjem zasedanju v Bruslju predvidoma sprejeli zunanji ministri držav članic EU, poroča francoska tiskovna agencija AFP.