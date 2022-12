Največ nominacij za zlate globuse dobil film Duše otoka

Los Angeles, 12. decembra - Irska črna komedija Duše otoka (The Banshees of Inisherin) je danes v Los Angelesu dobila največ nominacij za filmske in televizijske nagrade Združenja tujih dopisnikov Hollywooda zlati globus. Letošnja 80. podelitev nagrad bo 10. januarja v prenosu ameriške televizije NBC. Lani prenosa podelitve ni bilo.