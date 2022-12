Podelitev zlatih globusov bo vodil komik Jerrod Carmichael

Los Angeles, 9. decembra - Ameriški komik in igralec Jerrod Carmichael bo januarja vodil podelitev zlatih globusov, sta v četrtek sporočila Združenje tujih dopisnikov v Hollywoodu (HFPA) in ameriška televizijska hiša NBC. Osemdeseta podelitev filmskih in televizijskih nagrad je napovedana za 10. januar na Beverly Hillsu. Nominacije bodo objavljene v ponedeljek.