Sistemske rešitve ključne za preprečevanje spolnega nadlegovanja in nasilja v kulturi

Ljubljana, 13. decembra - Na ministrstvu za kulturo je danes potekal mednarodni posvet o preprečevanju spolnega nadlegovanja in nasilja v kulturi. Razpravljavci so bili enotnega mnenja, da so sistemske rešitve ključnega pomena. Prav v ta namen naj bi še letos nastal ustrezen akcijski načrt, a bo potreben prvi korak - zbrati podatke, ki jih Slovenija zaenkrat nima.