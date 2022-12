S potrditvijo svetniških mandatov konstituiran sedmi sklic DS

Ljubljana, 12. decembra - Na prvi seji se je danes sestal sedmi sklic državnega sveta. Uvodoma sta novoizvoljene državne svetnice in svetnike nagovorila predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič in dosedanji predsednik DS Alojz Kovšca. Po potrditvi mandatov - potrdili so jih vseh 40 - so prešli na volitve predsednika DS. Kandidati so Jožef Školč, Bojan Kekec in Marko Lotrič.