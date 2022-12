Potrjen tudi izid volitev v državni svet

Ljubljana, 1. decembra - Državna volilna komisija (DVK) je na današnji seji potrdila zapisnik o ugotoviti končnega izida volitev v državni svet, ki so potekale minuli teden. V 40-članskem državnem svetu je 22 predstavnikov lokalnih in 18 predstavnikov funkcionalnih interesov. Med izvoljenimi svetniki je 17 takšnih, ki so v svetniških klopeh sedeli že v zadnjem mandatu.