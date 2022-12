Cipra ob mednarodnem dnevu gora z izjavo o prihodnosti gorskih območij

Ljubljana, 12. decembra - Društvo za varstvo Alp Cipra Slovenija je ob letošnjem mednarodnem dnevu gora pripravilo izjavo o prihodnosti gorskih območij Slovenije, v kateri izraža skrb nad stanjem gorske narave in odnosom do nje. K pridružitvi izjavi pozivajo čim širši krog deležnikov s področja gora, narave in varstva okolja.