Letošnji mednarodni dan gora posvečen ženskam

Ljubljana, 11. decembra - Današnji mednarodni dan gora so na Planinski zvezi Slovenije (PZS) posvetili ženskam. Njen slogan je namreč Ženske premikajo gore, ob čemer na zvezi izpostavljajo zavedanje in pomen trajnostnega gorskega razvoja in ohranitev ter odgovorno uporabo gorskih ekosistemov, je v poslanici ob mednarodnem dnevu zapisal podpredsednik PZS Miha Habjan.