Na podelitvi Nobelove nagrade za mir kritike na račun ruske agresije proti Ukrajini

Oslo, 10. decembra - V norveški prestolnici Oslo so danes podelili Nobelovo nagrado za mir, ki jo letos prejmejo beloruski aktivist Ales Bjaljacki, organizacija za človekove pravice Memorial iz Rusije in Center za državljanske svoboščine iz Ukrajine. Vodja organizacije Memorial je v govoru kritiziral "noro in zločinsko" vojno ruskega predsednika Vladimirja Putina.