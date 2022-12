V Oslu in Stockholmu danes podelitev Nobelovih nagrad

Oslo/Stockholm, 10. decembra - V Stockholmu in Oslu bodo danes podelili Nobelove nagrade. Najprestižnejšo, za mir, bodo podelili v Oslu. Letos jo prejmejo beloruski aktivist Ales Bjaljacki, organizacija za človekove pravice Memorial iz Rusije in Center za državljanske svoboščine iz Ukrajine. Ostale nagrade, katerih dobitnike so objavili oktobra, bodo podelili v Stockholmu.