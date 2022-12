Na pogorelem Krasu prostovoljci posejali 100 kilogramov semena

Miren, 10. decembra - Približno 150 prostovoljcev se je danes zbralo na območju pogorelega gozda nad Mirnom. S strokovnjaki Zavoda za gozdove Slovenije so posejali 100 kilogramov semena dreves javorja, kraškega gabra in maklena. S tem so naravi omogočili, da tudi sama obnovi gozd, so sporočili iz Centra obnove pogorelega Krasa.