S prvimi akcijami bo stekla obnova gozdov na Krasu po požaru

Miren/Komen, 25. novembra - Ta konec tedna bo stekla obnova gozdov, poškodovanih v požaru na goriškem in delno komenskem Krasu. Danes bodo drevesa sadila podjetja, ki so izkazala podporo in namero dolgoročno sodelovati pri obnovi Krasa, v soboto pa bodo na teren stopili prostovoljci. Letos nameravajo zasaditi 18.000 sadik.