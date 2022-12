Zelena luč tudi projektu pametnega električnega omrežja med Avstrijo, Hrvaško in Slovenijo

Bruselj, 9. decembra - Države članice EU so prižgale zeleno luč osmim čezmejnim projektom s področja energetske infrastrukture, katerim bo Evropska komisija namenila 602 milijona evrov. Med izbranimi projekti je tudi postavitev čezmejnega pametnega električnega omrežja med Avstrijo, Hrvaško in Slovenijo, so sporočili iz Evropske komisije.