Na vrhu zelene energetike opozorili na težave projektov obnovljivih virov energije

Brdo pri Kranju, 25. maja - Udeleženci 12. vrha zelene energetike Energetika in okolje, ki ga je danes na Brdu pri Kranju organiziralo podjetje Prosperia, so med izzivi pospeševanja zelene transformacije poudarili težave pri umeščanju projektov obnovljivih virov energije v prostor in opozorili na administrativne ovire. Izpostavili so tudi aktualne bojazni na energetskem trgu.