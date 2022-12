Nov podmorski plinovod bo Iberski polotok s Francijo povezal do 2030

Alicante, 9. decembra - Španija, Portugalska in Francija so danes ob robu vrha skupine sredozemskih članic EU Med9 v španskem Alicanteju formalno predstavile dogovor o izgradnji podmorskega plinovoda za zeleni vodik, ki bo povezal Iberski polotok s Francijo. Novi plinovod H2Med bo predvidoma dokončan do 2030, stal pa bo 2,5 milijarde evrov.