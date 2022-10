Francija, Španija in Portugalska z dogovorom o alternativnem plinovodu

Bruselj, 20. oktobra - Francija, Španija in Portugalska so danes dosegle dogovor o novem plinovodu, ki bo po morju povezal Barcelono in Marseille. Novi projekt, imenovan Zeleni energetski koridor, bo nadomestil sporni načrtovani plinovod Midcat, ki bi tekel čez Pireneje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.