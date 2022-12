Požari na Goriškem Krasu po ugotovitvah policije niso bili podtaknjeni

Nova Gorica, 9. decembra - Kriminalisti Policijske uprave (PU) Nova Gorica so v preiskavi okoliščin poletnih požarov na območju Goriškega Krasa ugotovili, da požari niso bili podtaknjeni, so za STA potrdili poročanje medijev. Na tem območju je namreč po 15. juliju zagorelo več požarov, zato je obstajal sum, da so bili požari podtaknjeni.