V požaru na Krasu po oceni zavoda veliko škode tudi na kmetijskih zemljiščih

Nova Gorica, 22. julija - Požari, ki pustošijo na Krasu, so povzročili veliko škode tudi na kmetijskih zemljiščih. Iz ogroženih vasi poročajo o pogorelem travinju in oljčnikih, vinograde pa so v glavnem obvarovali. Kmetije, ki se ukvarjajo z živinorejo, zaenkrat niso utrpele izgub živali, je sporočil direktor Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica Branimir Radikon.