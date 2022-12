V Šentjurju odprtje prenovljene razstave Rifnik in njegovi zakladi

Šentjur, 9. decembra - V Pokrajinskem muzeju Celje bodo nocoj v Šentjurju odprli prenovljeno razstavo Rifnik in njegovi zakladi. Razstava je sicer ohranila originalno zasnovo, dodani pa so bili številni novi predmeti, odkriti ob arheoloških raziskavah, ki so potekala na najdišču Rifnik v zadnjih letih, so za STA povedali v muzeju.