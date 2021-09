Pokrajinski muzej Celje predstavil knjigo Dr. Juro Hrašovec - prvi slovenski župan Celja

Celje, 21. septembra - Pokrajinski muzej Celje je danes predstavil knjigo Dr. Juro Hrašovec - prvi slovenski župan Celje avtorja Damirja Žeriča. Razstava, ki so jo v muzeju odprli maja, in knjiga sta svojevrsten poklon velikemu domoljubu, ki je v najtežjih časih mednacionalnih trenj pomembno prispeval k dvigu slovenske narodne zavesti in identitete, je povedal Žerič.