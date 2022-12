Priština na sever Kosova napotila več sto policistov, Beograd napoveduje odgovor

Kosovska Mitrovica, 9. decembra - Priština je v četrtek zvečer v severni del večinsko srbske Kosovske Mitrovice napotila med 200 in 300 pripadnikov policijskih enot, da bi, kot je utemeljila, zagotovila varnost v etnično mešanih predelih mesta. Beograd je v odgovor napovedal, da bo razmislil o napotitvi do 1000 pripadnikov svoje vojske in policije na območje.